Суд начал рассмотрение ходатайства Михаила Ефремова об УДО

Суд отклонил просьбу актера и его адвоката о рассмотрении процесса в закрытом режиме.

Алексеевский суд Белгородской области начал рассмотрение ходатайства актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Адвокат и сам актер просили, чтобы рассмотрение процесса прошло в закрытом режиме. Такую просьбу объяснили тем, что на процессе будут обсуждать личные данные Ефремова. Однако суд отклонил просьбу, поскольку не увидел для этого оснований. Напомним, что Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что у Ефремова сорвалось УДО из-за смартфона.

Видео: Telegram / SHOT