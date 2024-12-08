  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
SHOT: У Ефремова сорвалось УДО из-за смартфона
Сегодня, 10:30
20
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

SHOT: У Ефремова сорвалось УДО из-за смартфона

0 0

В бараке в личных вещах актера нашли спрятанный мобильный телефон.

У актера Михаила Ефремова сорвалось условно-досрочное освобождение (УДО) из-за найденного у него смартфона. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в ИК-4 в Белгородской области проводились масштабные мероприятия по поиску запрещенных вещей у заключенных. Отмечается, что об этом не сообщали заранее. В бараке в личных вещах Ефремова нашли спрятанный мобильный телефон.

В ИК-4 пока не выяснили, как он у него появился. Также сообщается, что если Ефремов сможет доказать, что это не его телефон, у него будет возможность добиться УДО.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Петербурга защитила права матери ребенка-инвалида на получение выплат.

Фото: Piter.tv

Теги: михаил ефремов, смартфон, условно-досрочное освобождение
Категории: Лента новостей, Культура, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии