SHOT: У Ефремова сорвалось УДО из-за смартфона

В бараке в личных вещах актера нашли спрятанный мобильный телефон.

У актера Михаила Ефремова сорвалось условно-досрочное освобождение (УДО) из-за найденного у него смартфона. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в ИК-4 в Белгородской области проводились масштабные мероприятия по поиску запрещенных вещей у заключенных. Отмечается, что об этом не сообщали заранее. В бараке в личных вещах Ефремова нашли спрятанный мобильный телефон.

В ИК-4 пока не выяснили, как он у него появился. Также сообщается, что если Ефремов сможет доказать, что это не его телефон, у него будет возможность добиться УДО.

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Фото: Piter.tv