Прокуратура Петербурга защитила права матери ребенка-инвалида на получение выплат

Семилетний мальчик нуждается в лечебном питании по индивидуальной программе реабилитации.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению матери ребенка с инвалидностью. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 24 февраля.

После подачи женщиной заявления о назначении пособия на семилетнего сына, который нуждается в лечебном питании по индивидуальной программе реабилитации, орган социальной защиты населения необоснованно отказал в выплатах. Тогда районная прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию обязанности назначить выплату пособия на ребенка-инвалида.

Суд в апелляционной инстанции удовлетворил требования, теперь мать мальчика с особыми потребностями получит положенные выплаты.

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