  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура Петербурга защитила права матери ребенка-инвалида на получение выплат
Сегодня, 9:15
144
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга защитила права матери ребенка-инвалида на получение выплат

0 0

Семилетний мальчик нуждается в лечебном питании по индивидуальной программе реабилитации.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению матери ребенка с инвалидностью. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 24 февраля. 

После подачи женщиной заявления о назначении пособия на семилетнего сына, который нуждается в лечебном питании по индивидуальной программе реабилитации, орган социальной защиты населения необоснованно отказал в выплатах. Тогда районная прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию обязанности назначить выплату пособия на ребенка-инвалида. 

Суд в апелляционной инстанции удовлетворил требования, теперь мать мальчика с особыми потребностями получит положенные выплаты. 

Ранее на Piter.TV: петербурженке выплатят 500 тыс. рублей за падение на проспекте Науки. 

Фото: Piter.TV

Теги: пособие, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии