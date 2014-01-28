Петербурженке выплатят 500 тысяч рублей за падение на проспекте Науки

Она получила перелом ноги.

Прокуратура Калининского района Петербурга помогла женщине получить 500 тысяч рублей за травму, полученную во время падения.

Установлено, что 26 января 2024 года 63-летняя женщина получила травму правой ноги, поскользнувшись на тротуаре у дома 24 по проспекту Науки. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, по результатам обследований у неё выявили два перелома и наложили гипс, после чего она длительное время была ограничена в движении.

Проверка прокуратуры показала, что травмирование петербурженки произошло из-за ненадлежащей уборки территории со стороны АО "Коломяжское".

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей женщины. Требования прокуратуры удовлетворены, в пользу петербурженки с организации взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Шедеврум)