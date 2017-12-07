В Петербурге со 2 марта перестанут печатать газету "Мой район"

Материалы будут публиковаться на сайте.

Газета "Мой район" в Петербурге больше не будет выходить в бумажном формате. Об этом заявил главыный редактор издания Сергей Ковальченко корреспонденту "Росбалта".

Следующий и последний номер газеты выйдет 2 марта. После выпуска - материалы издания будут публиковаться только в электронном виде.

Однако сообщается, что в ближайщем будущем сокращения штата не придвидится.

Точная дата, когда прекратится выпуск газеты «Мой район» в традиционном газетном формате, еще не определена, но мы действительно идем к этому решению, – Гульнара Шаразыкова. – Дело в том, что сегодня на рынке бесплатной информационной прессы отсутствует нормальная конкуренция. Ряд газет получает господдержку, мы – нет. Считаю, что это несправедливо и неправильно. «Мой район» сейчас переживает сложное время. Мы сократили количество версий газеты до шести. В последний раз вышло три версии, но в них были представлены все 18 районов города, по несколько районов на версию. Сайт газеты MR7 продолжит работу, и оперативные журналистские материалы будут публиковаться там. В наших планах сменить формат печатного издания — один-два раза в месяц делать тематические спецвыпуски с использованием печати высокого качества. Надеемся, это поможет нам привлечь новых рекламодателей и расширить нашу читательскую аудиторию. Сообщает гендиректор ООО "Мой район-СПб" Гульнара Шаразыкова

Справка:

Сеть районных газет "Мой Район" выходит еженедельно с 7 февраля 2002 года. Общий тираж 320 тыс. экземпляров. Распространяется бесплатно на фирменных стойках.