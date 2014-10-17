Жительница Кудрово отправилась в ИВС после закладки на Дыбенко

Полиция задержала 45-летнюю женщину, ранее судимую за наркопреступления.

В Петербурге задержали 45-летнюю жительницу Кудрово, подозреваемую в распространении наркотиков через интернет-магазин в даркнете. Оперативники вышли на нее 4 марта. Как выяснилось, женщина организовывала так называемые мастер-клады – крупные схроны, откуда другие закладчики забирали товар для дальнейшей продажи.

При обыске в квартире на Пражской улице полицейские обнаружили пакет с 547 граммами мефедрона. Также изъяли еще четыре свертка с веществами, которые отправили на экспертизу. В ходе дальнейших мероприятий стражи порядка нашли два тайника, оборудованные задержанной: один у дома на Товарищеском проспекте, второй – на улице Дыбенко. Общая масса изъятых наркотиков достигла 700 граммов.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Женщину поместили в изолятор временного содержания.

Фото: Piter.TV