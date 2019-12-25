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В Петербурге хотят установить норматив по количеству газетных ларьков
Сегодня, 10:59
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В Петербурге хотят установить норматив по количеству газетных ларьков

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Предложено внести изменения в соответствующий закон и зафиксировать, что таких объектов будет не менее 2,5 тыс. штук.

Депутаты петербургского парламента в первом чтении приняли документ, предлагающий установить минимальное количество точек продажи печатной продукции, которое должно быть в городе. Об этом 16 апреля сообщил Денис Четырбок.

Так, предложено внести изменения в соответствующий закон и зафиксировать, что таких объектов будет не менее 2,5 тыс. штук. Норматив в настоящее время превышен: в отрасли продажи печатной продукции Северной столицы работают 2,1 тыс. стационарных и 709 нестационарных магазинов. Снижать планку не планируют. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские депутаты хотят запретить изображать церкви без крестов, мечети – без полумесяцев, синагоги – без звезд Давида, ведь все они – необходимая часть религиозных объектов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: закс петербурга, печатная пресса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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