В Петербурге хотят установить норматив по количеству газетных ларьков

Предложено внести изменения в соответствующий закон и зафиксировать, что таких объектов будет не менее 2,5 тыс. штук.

Депутаты петербургского парламента в первом чтении приняли документ, предлагающий установить минимальное количество точек продажи печатной продукции, которое должно быть в городе. Об этом 16 апреля сообщил Денис Четырбок.

Так, предложено внести изменения в соответствующий закон и зафиксировать, что таких объектов будет не менее 2,5 тыс. штук. Норматив в настоящее время превышен: в отрасли продажи печатной продукции Северной столицы работают 2,1 тыс. стационарных и 709 нестационарных магазинов. Снижать планку не планируют.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские депутаты хотят запретить изображать церкви без крестов, мечети – без полумесяцев, синагоги – без звезд Давида, ведь все они – необходимая часть религиозных объектов.

Фото: Piter.TV