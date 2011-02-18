Александр Ходачек рассказал о проекте Адресной инвестиционной программы до 2024 года

По словам Ходачека, в программе есть проекты, связанные с приобретением жилья, со строительством в рамках адресной программы, социальной сферой, здравоохранением и образованием.

Президент ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек прокомментировал проект Адресной инвестиционной программы, которая учла "заделы на будущее" - перспективные проекты в ближайшем будущем Петербурга.

По словам Ходачека, в программе есть проекты, связанные с приобретением жилья, со строительством в рамках адресной программы, социальной сферой, здравоохранением и образованием.

Во всяком случае, это впечатляет – 43 социальных объекта, 13 детских садов, 11 объектов здравоохранения и девять – образования. И заделы – на 39 объектов, которые будут введены в последующие годы. Александр Ходачек

Также собеседник "ПД" добавил, что принятый сегодня бюджет города социально ориентирован – он учитывает насущные проблемы горожан, которые удалось выявить в рамках проектов "Твой бюджет" и "Мой район".

Ранее более 300 инициатив проекта "Твой бюджет в школах" направили на экспертизу.

Фото: Piter.tv