Более 300 инициатив проекта "Твой бюджет в школах" направили на экспертизу

На одну инициативу победителя готовы выделить до 3 млн рублей.

Инициативы-победители общеклассных голосований проекта "Твой бюджет в школах" в школах направили на экспертизу. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба комитета финансов Петербурга.

К 3 ноября администрациям школ и наставникам нужно будет подготовить заключение по инициативам старшеклассников. Всего на экспертизу ушло более 300 проектов.

Инициативы будут оцениваться по следующим критериям:

соответствие законодательству

стоимость реализации не более 3 млн рублей

время реализации — в течение года

Большинство инициатив связаны с пространствами для внеурочной деятельности, оборудование профориентационных классов и модернизации спортивных площадок. Один из школьников предложил создать геокупол в школьном дворе, другой — зимний сад на крыше. Среди интересных проектов также есть виртуальный музей поколений, преобразование библиотеки в "выручайкомнату" и другие.

Пилотный проект "Твой бюджет в школах" был запущен в 2019 году. Сначала он проходил только в Центральном районе. Победителями стали 10 школ. Всем получившим сертификат участникам-выпускникам прибавили по три балла к ЕГЭ.

Фото: комитет финансов Петербурга