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В Петербурге выбрали победителей проекта "Твой бюджет в школах"
Сегодня, 18:24
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В Петербурге выбрали победителей проекта "Твой бюджет в школах"

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Проекты оценивали школьники и Экспертная комиссия.

В Петербурге наградили победителей проекта "Твой бюджет в школах", он прошел впервые среди учеников Центрального района. На десять лучших инициатив выделят 30 млн рублей, рассказала пресс-служба комитета финансов Северной столицы. 

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 20 декабря в "Невской ратуше". 

Экспертная комиссия оценивала проекты по 5 критериям: актуальность, инновационность, вовлеченность, проработанность, уровень презентации. Кроме того, свою оценку дали члены Школьного совета и старшеклассники, всего в голосовании приняли участие более 3000 учеников 9-11 классов. Наибольшее количество баллов получили инициативы "Апргрейд кабинета биологии", "Школьная филармония", "Переоснащение актового зала", "Футбольное поле" и другие. 

Проект стартовал в сентября 2019 года. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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