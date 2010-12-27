В Петербурге выбрали победителей проекта "Твой бюджет в школах"

Проекты оценивали школьники и Экспертная комиссия.

В Петербурге наградили победителей проекта "Твой бюджет в школах", он прошел впервые среди учеников Центрального района. На десять лучших инициатив выделят 30 млн рублей, рассказала пресс-служба комитета финансов Северной столицы.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 20 декабря в "Невской ратуше".

Экспертная комиссия оценивала проекты по 5 критериям: актуальность, инновационность, вовлеченность, проработанность, уровень презентации. Кроме того, свою оценку дали члены Школьного совета и старшеклассники, всего в голосовании приняли участие более 3000 учеников 9-11 классов. Наибольшее количество баллов получили инициативы "Апргрейд кабинета биологии", "Школьная филармония", "Переоснащение актового зала", "Футбольное поле" и другие.

Проект стартовал в сентября 2019 года.

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