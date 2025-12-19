  1. Главная
Сегодня, 11:32
Лихачев: все зарубежные проекты "Росатома" двигаются по плану

По его словам, госкорпорация вопреки внешнему санкционному давлению превышает плановые показатели.

Все зарубежные проекты госкорпорации "Росатом" двигаются по плану. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, "Росамтом" вопреки внешнему санкционному давлению превышает плановые показатели. Лихачев уточнил, что это касается "и по зарубежной выручке, и по портфелю зарубежных заказов". Глава госкорпорации поблагодарил правительство за подержку проекта "Аккую" и выданную госгарантию.

У нас добавились в 2025 году дополнительные стройки в Узбекистане, Казахстане. Мы вышли на площадку во Вьетнаме по строительству Центра ядерной науки и технологий, подписали межправительственное соглашение с Мьянмой.

Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Видео: Правительство России

