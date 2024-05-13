По 75 тысяч рублей получат лучшие сотрудники молодежных учреждений Петербурга

Десять работников молодежных учреждений получат по 75 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге утвердили премии для лучших сотрудников учреждений, работающих с молодежью. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов.

Денежное поощрение вручается впервые. Согласно постановлению, учреждено 10 премий по 75 тысяч рублей. Из них 7 предназначены для специалистов, а 3 — для руководящего состава. Как отметили в пресс-службе губернатора, награды будут присуждаться за значимые достижения в области молодежной политики. Эта мера направлена на повышение статуса профессий в данной сфере и привлечение квалифицированных специалистов.

Основанием для её присуждения станут выдающиеся заслуги в сфере работы с молодёжью. Премия повысит престиж профессий в сфере работы с молодёжью и будет способствовать привлечению квалифицированных кадров. Пресс-служба губернатора

В 2023 году губернатор города подписал постановления о денежных наградах лучшим школьным учителям, педагогам дополнительного образования и воспитателям. Кроме того, аналогичные премии в размере 330 тысяч рублей вручались выдающимся представителям сферы культуры.

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