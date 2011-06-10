Спуски на набережных в центре Петербурга почти ушли под воду

Центральные набережные города оказались частично затоплены в результате мощного атмосферного фронта.

В центральной части Санкт-Петербурга частично затопило спуски к Неве. Соответствующие кадры опубликовал телеканал "Пятый".

Причиной июльского подъема воды стало воздействие балтийского циклона, который вызвал усиление западных ветров. Эти потоки способствовали притоку воды к береговой линии. Аналогичный эпизод фиксировался 12 июля 1865 года — 160 лет назад.

По данным метеорологов, порывы ветра накануне достигали 27 м/с. В связи с этим в городе был продлен "жёлтый" уровень метеоопасности. На определённом этапе уровень воды в районе дамбы превысил отметку 180 см.

Руководство комплекса защитных сооружений (КЗС) сообщило о закрытии створов дамбы для предотвращения возможного подтопления. Позднее они были вновь открыты, так как угроза наводнения была устранена.

Пресс-служба КЗС отметила, что точные предварительные расчёты службы СПУН, профессиональные действия специалистов и надежность технических систем комплекса помогли избежать последствий 38-го по счёту нагонного наводнения, вызванного циклоном Engin.

Как уточнила ведущий метеоролог портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова, погодная система не будет длительной. Наивысшая активность циклона прогнозируется в ночь с 4 на 5 июля, после чего начнётся спад уровня воды.

Ранее синоптик Леус спрогнозировал новый температурный рекорд для Петербурга.

Фото: Piter.TV