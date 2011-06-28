Вышел трейлер сериала "Последствия"

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер сериала "Последствия". Автором и режиссером проекта выступил Джона Хилл.

Сюжет расскажет историю актера Рифа Хоука, который провел пять лет вдали от Голливуда, борясь с зависимостью от наркотиков. Вскоре герой сталкивается с шантажом, когда неизвестный грозит опубликовать некое видео с участием Рифа, которое разрушит его карьеру. Лучшие друзья и адвокат советуют актеру вспомнить всех, кто обижен на него и может желать ему зла, чтобы наладить отношения с ними.

В главных ролях сыграли Киану Ривз, Кэмерон Диас, Джона Хилл, Мэтт Бомер, Мартин Скорсезе и другие. Мировая премьера состоится 10 апреля.

Видео: YouTube / Apple TV