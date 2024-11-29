Вышел трейлер фильма "Дюна: Часть третья"

Студия Warner Bros. представила первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья". Режиссером картины выступил Дэни Вильнев, который отвечает за всю трилогию "Дюны".

Действие третьего фильма разворачивается спустя 17 лет после событий второй части. Полу Атрейдесу предстоит столкнуться с последствиями обладания слишком большой властью и с людьми, пытающимися свергнуть его.

В главных ролях сыграли Тимоти Шаламе, Зендея, Аня Тейлор-Джой, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Роберт Паттинсон и другие. Мировая премьера состоится 18 декабря.

