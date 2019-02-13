Правительство Петербурга опубликовало на сайте документ о переименовании.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что на картах Петербурга уже переименовали станцию "Новокрестовская" в "Зенит". Об этом свидетельствуют данные 2ГИС сервиса.

Так, на картах видно, что теперь на месте "Новокрестовской" находится станция метро "Зенит".

Правительство Северной столицы уже опубликовало на сайте документ о переименовании станции метро "Новокрестовская", и она официально будет называться "Зенит".

Напомним, что станция петербургского метрополитена открылась в 2018 году перед чемпионатом мира по футболу. Это ближайшая подземная остановка от домашнего стадиона "сине-бело-голубых" на Крестовском острове.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские застройщики отказываются от крупных проектов.

Фото:скриншот 2ГИС