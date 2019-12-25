Сейчас строить новые объекты-миллионики могут только несколько крупных компаний.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что петербургские застройщики отказываются от крупных проектов. Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на эксперта Андрея Бойкова.

Причиной отказа от крупных проектов стали новые факторы. Например, теперь застройщик должен обеспечить большой проект дорогами, вовремя построить детские сады и школы.

Отмечается, что в настоящий момент в Петербурге объекты-миллионики могут строить лишь несколько крупных компаний.

Ранее мы сообщали о том, что с 1 сентября в Петербурге школы и детсады заработают в обычном режиме.

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