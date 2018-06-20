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В Красносельском районе построят аутлет за 52 млн евро
Сегодня, 22:04
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IRINA_CHALKINA

В Красносельском районе построят аутлет за 52 млн евро

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Открытие запланировано на четвертый квартал текущего года.

В среду, 3 апреля, стало известно о том, что в Красносельском районе построят аутлет за 52 млн евро. Об этом сообщает АБН.

Так. в комплексе общей площадью  20,3 тыс. кв. м. будут располагаться 120 магазинов крупнейших мировых и российских брендов. Этот огромный магазин будут обслуживать более 5 млн человек. 

Кроме того, в этом здании будет фудкорт с местами и парковка на 1050 машиномест.

Открытие запланировано на четвертый квартал текущего года.

Ранее мы сообщали о том, что Компания Apple выпустила шуточное видео о новом изобретении

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, стройка спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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