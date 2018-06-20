Открытие запланировано на четвертый квартал текущего года.

В среду, 3 апреля, стало известно о том, что в Красносельском районе построят аутлет за 52 млн евро. Об этом сообщает АБН.

Так. в комплексе общей площадью 20,3 тыс. кв. м. будут располагаться 120 магазинов крупнейших мировых и российских брендов. Этот огромный магазин будут обслуживать более 5 млн человек.

Кроме того, в этом здании будет фудкорт с местами и парковка на 1050 машиномест.

Открытие запланировано на четвертый квартал текущего года.

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