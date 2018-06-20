Компания Apple выпустила шуточное видео о новом изобретении

Креативный ролик посвящён процессу создания круглой коробки для пиццы. .

Американская компания Apple выложила в сеть новый рекламный ролик, который наглядно показывает удобство устройств и сервисов компании для работы на каждом этапе создания проекта. Видео размещено на официальном Youtube канале корпорации.

MacBook и iPad помогают сотрудникам разработать концепцию и воссоздать прототип идеи, будильник на iPhone не даёт им проспать драгоценное рабочее время, а пунктуальные Apple Watch всегда напоминают о приближении важной встречи.

С помощью своей многофункциональной техники команде удаётся в установленные сроки разработать уникальную вещь - круглый контейнер для пиццы. Отметим, что это изобретение Apple в реальности создала и запатентовала в мае 2017 года. Технологичная коробка сконструирована таким образом, что её содержимое будет дольше оставаться тёплым, но при этом никогда не пропитается влагой, за счёт предусмотренных вентиляционных отверстий в крышке. Сегодня такая коробка успешно используется в кафетериях компании, в её кампусах в Калифорнии, а также в Apple Park.

Заявка на регистрацию круглой коробки для пиццы была подана Apple ещё в 2010 году, но само изобретение компания представила только сейчас, как сообщает один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider.

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Видео:Apple/YouTube