Пугачева может озвучить возлюбленную почтальона Печкина

Новую героиню рисуют для мультсериала "Возвращение в Простоквашино".

Народная артистка СССР Алла Пугачева может озвучить новую героиню мультсериала "Возвращение в Простоквашино". В настоящий момент "Союзмультфильм" ведет переговоры с певицей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова актера Ивана Охлобыстина, который озвучивает в мультфильме Печкина.

Голосом Примадонны может заговорить возлюбленная почтальона Печкина. В настоящий момент ее рисуют, договариваются с Пугачевой.

Первая серия мультсериала "Возвращение в Простоквашино" вышла в апреле 2018 года. Этом мультик стал продолжением советского рисованного мультфильма, вышедшего на экраны 40 лет назад. Среди новых героев — младшая сестра Дядя Федора Вера Павловна и ее друг-грызун Тама-Тама.

Каждый месяц "Союзмультфильм" выпускает по одному новому эпизоду. Всего с 2018 по 2020 год выйдет 30 серий по шесть с половиной минут каждая.

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Фото: Instagram / sharrrik