Отель на 1000 номеров хотят построить в Парголово

Строительная компания планирует возвести гостиницу на тысячу номеров в Парголово. Также рядом построят многоэтажный дом и встроенным гаражом.

На следующем заседании Комиссии по землепользованию и застройке будут обсуждать возможность возведения нового отеля на тысячу номеров в Парголово. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

В комиссию заявление об одобрении на условно разрешенный вид использования подала компания ООО "Абсолют". Компания планирует возвести многоэтажный дом со встроенным гаражом и встроенными помещениями. Кроме того гостиницу на тысячу номеров на Михаила Дудина, 15. Ранее комиссия уже рассматривала аналогичное предложение и отклонила.

Инвестор обещает. Что заведение будет полноценной гостиницей в три звезды. Также компания согласилась создать в своих помещениях кабинеты для врачей общей практики, чтобы в будущем передать их городу. Комиссия согласовала многоэтажную застройку на участке. Но к рассмотрению проекта гостиницы вернется позже. Также КЗЗ решила, что город должен войти в проект, чтобы иметь возможность контролировать его развитие. Застройщик согласился передать Петербургу 2% от площади будущих квартир.