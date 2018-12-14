Иск подала компания ООО "МегаСтрой СПб".

Строительную компанию "Полис Групп" хотят признать банкротом. Соответствующий иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступил от компании ООО "МегаСтрой". Подробности искового заявления пока неизвестны. Дата рассмотрения иска не назначена.Об этом пишут городские СМИ.

Напомним, компания "Полис Групп" была создана Ольгой Петряшовой, сестрой Романа Тёмкина, в 2013 году. Организация принадлежала Петряшовой до 2014 года, а до 2018 года она числилась собственницей ООО "Полис Групп". За 2018 год продажи компании составили около 180 тысяч квадратных метров жилья (это 6052 квартиры). Доля ипотечных сделок равна почти 60 %.

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Фото: Piter.TV