На Васильевском острове намыли 86 гектаров

На территории появилось новое жилье и пешеходный променад в 2,5 километра.

На Васильевском острове компания ЛСР намыла 86 гектаров территории. Пространство ушло под строительство жилых комплексов. По информации от чиновников, в районе появится двухкилометровая набережная и девять тысяч жилых квартир. Для этих целей Смольный выделил под благоустройство около 150 тысяч квадратных метров.

Отметим, что проект создавался в рамках программы развития города. Строительная компания организовала конкурс на лучшую концепцию благоустройства пешеходной набережной. На данный момент инициатива реализована.

Стоит добавить, что Васильевский остров входит в тройку самых дорогостоящих районов Петербурга по продажам жилых квартир. Он уступает только Петроградскому и Центральному районам.

Фото: Piter.tv