Концентрация пыли на намывных территориях Петербурга оказалась в 17 раз выше нормы

Такое количества песка в атмосфере местности почти гарантирует проблемы со здоровьем для жителей ближайших жилых домов.

Жители намывных территорий В.О, жалуются на высокую концентрацию пыли в воздухе. Им приходится по несколько раз в день проводить влажную уборку. Нередко они становятся свидетелями настоящих пыльных бурь, – пишет издание 78.ru.

Журналисты связались с компанией "ЛСР", которая занимается застройкой ближайших территорий. Там объяснили, что на объектах регулярно поливают песок водой, чтобы устранить пыль и не допустить возникновения песчаных бурь. Компания также установила аппаратуру для отслеживания качества воздуха. По данным "ЛСР", превышений допустимых значений содержания пыли в воздухе на намывных территориях не обнаружили.

Несмотря на это, журналисты обратились в Городской центр экспертиз с просьбой провести замеры по содержанию песка в атмосфере. Как сообщил им инженер-химик лаборатории "Си-Эй-Си ГЦЭ" Анжела Силина, превышение нормы концентрации пыли в воздуха достигло семнадцатикратного значения.

Установлена максимальная концентрация песка – 5.1 миллиграмм на кубический метр. Песок относится к умеренно опасным веществам, однако превышение предельно допустимой концентрации всё равно приносит вред здоровью. Это будет вызывать воспаление слизистых оболочек, воспаление дыхательных органов. Анжела Силина, инженер-химик лаборатории "Си-Эй-Си ГЦЭ"

Эксперт отметила, что подобные показатели характерны для рабочих и промышленных зон, но точно не для территорий, где проживают люди.

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Фото: Piter.TV