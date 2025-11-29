"Группа ЛСР" вошла в региональный "Зал славы девелоперов"

Инициатива под названием "Лидеры стабильности" появилась в 2025 году.

Компания "Группа ЛСР" стала первой компанией из Северной столицы, включённой в региональный "Зал славы российского девелопмента". Этот проект реализует Единый ресурс застройщиков, который ежегодно формирует рейтинги крупнейших строительных компаний страны. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Инициатива под названием "Лидеры стабильности" появилась в 2025 году. Её цель — отметить девелоперов, которые на протяжении длительного времени сохраняют сильные позиции на рынке жилищного строительства. Компании оцениваются по данным рейтингов ЕРЗ, на которые ориентируются участники отрасли.

"Группа ЛСР" уже около десяти лет стабильно входит в десятку крупнейших застройщиков Петербурга по объёму текущего строительства. Именно поэтому компания стала первой, кого внесли в региональный список почёта. Церемония награждения прошла в Москве во время Российская строительная неделя.

Кроме того, девелопер получил диплом за второе место по объёму введённого жилья в России по итогам 2025 года.

Санкт-Петербург остаётся основным регионом работы компании. За 32 года здесь построены десятки жилых комплексов и около шестидесяти объектов социальной инфраструктуры. Девелопер также занимался благоустройством крупных городских территорий.

Стоит отметить, что ранее компания уже была включена и в федеральный "Зал славы российского девелопмента", куда попадают крупнейшие и наиболее стабильные застройщики страны.

Фото: пресс-служба "Группы ЛСР"