Девелоперы Петербурга обсудили свой вклад в развитие городской среды

Как пояснила исполнительный директор оргкомитета конкурса Валентина Нагиева, цель мероприятия — показать широкий спектр полезных инициатив, которые реализуют компании.

В Санкт-Петербурге прошел бизнес-завтрак в рамках премии "Доверие потребителя", который объединил ведущих застройщиков и экспертов рынка недвижимости. Ключевой темой встречи стала польза, которую девелоперские компании приносят городу и его жителям, выходящая далеко за рамки простого строительства жилья. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Как пояснила исполнительный директор оргкомитета конкурса Валентина Нагиева, цель мероприятия — показать широкий спектр полезных инициатив, которые реализуют компании. Речь идет о разнообразных программах, включая спортивные, культурные и экологические проекты, а также о поддержке образования, благотворительности и помощи детям и социально незащищенным гражданам.

На мероприятии был представлен и взгляд городской администрации. Представитель Комитета по строительству Санкт-Петербурга рассказала, что современные школы, возводимые в городе, становятся многофункциональными центрами развития. По словам пресс-секретаря комитета Натальи Бурковской, в текущем периоде в городе планируется сдать 27 новых школ. Она добавила, что, по ее мнению, многие петербургские учебные заведения являются одними из лучших в стране, а некоторые даже можно сравнить с европейскими.

Участники дискуссии также отметили, что девелоперы активно инвестируют в культурную среду Петербурга. Благодаря их инициативам исторические пространства обретают новую жизнь, а культурные проекты формируют в городе современные точки притяжения для жителей и гостей.

Итогом встречи стало понимание, что бизнес и городские власти продолжают совместными усилиями развивать социальную и культурную среду. Современная ответственность застройщиков трансформируется, и их главной задачей становится не просто возведение домов, а создание комфортных условий и новых возможностей для жизни в Северной столице и ее пригородах.

Видео: портал "Строительный Петербург"