В Петербурге стартовал приём заявок на конкурс "Доверие потребителя-2026"

В программе конкурса — 27 номинаций.

В Санкт-Петербург начался приём заявок на участие в ежегодной премии "Доверие потребителя". Конкурс проводится уже в девятнадцатый раз и объединяет компании рынка недвижимости из Петербурга и Ленинградская область. Подать заявку можно с 1 апреля по 1 июня, рассказал портал "Строительный Петербург".

Премия проходит при поддержке профильных органов власти, включая Комитет по строительству Санкт-Петербурга, а также профессиональных объединений. Главная цель проекта — показать компании и жилые комплексы, которым больше всего доверяют покупатели.

В программе конкурса — 27 номинаций. В них представлены девелоперы, банки, работающие с ипотекой, агентства недвижимости и управляющие компании. Отдельные категории посвящены жилым комплексам разных классов, апарт-отелям и проектам малоэтажной и загородной застройки.

Претендовать на участие могут компании, которые работают на региональном рынке не меньше пяти лет. Девелоперам необходимо соблюдать требования Федерального закона №214-ФЗ при привлечении средств дольщиков или продавать квартиры после ввода домов в эксплуатацию. Среди обязательных условий также отсутствие процедур банкротства и проблемных строек.

Конкурс состоит из нескольких этапов. Сначала проходит интернет-голосование покупателей, затем специалисты проверяют компании по методу "тайного покупателя" и выезжают на объекты. Финалисты представят свои проекты экспертному совету в ноябре.

Победителей определят до конца года, учитывая результаты голосования и мнение профессионального жюри. Торжественная церемония награждения традиционно пройдёт в Петербурге в феврале 2027 года. Лауреаты получат дипломы, памятные статуэтки и смогут использовать знак конкурса в рекламе.

