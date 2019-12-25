С 1 сентября в Петербурге школы и детсады заработают в обычном режиме

Детские сады и будут оснащены бесконтактными термометрами

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что в петербургских детсадах к 1 сентября проведут дезинфекцию. Об этом сообщают в Смольном.

Планируется, что в каждом учреждении будут оборудование по обеззараживанию воздуха, бесконтактные термометры, дозаторы с антисептиком для обработки рук и дезинфицирующими средствами.

Омечается, что губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Согласно документу, ограничения из-за пандемии коронавуса сохраняются по 30 августа.

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