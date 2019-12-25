В Новой Голландии пройдет Международный фестиваль дебютного кино

Вырученные деньги с проката передадут "Ночлежке".

В понедельник, 17 августа, в Новой Голландии начнется Международный фестиваль дебютного кино, сообщили на официальной странице пространства в соцсети.

Места в зале будут расположены на рассотоянии 1,5 метра, гостей будут пускать только в СИЗ. Отмечается, что присутствующие будут сидеть в наушниках (гарнитуру будут дезинфицировать), чтобы соблюдать "Закон о тишине". Программу откроет фильм Пьетро Марчелло "Мартин Иден". Картина была номинирована на "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале и получил приз программы "Платформа" кинофестиваля в Торонто. Фильмы разрешат арендовать на 48 часов, а полученные деньги передадут "Ночлежке".

Ранее мы писали, что в Музее стрит-арта в Петербурге готовят фестиваль Odyssey в стиле "ренессанс".

Фото: vk.com/newhollandsp