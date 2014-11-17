Часть "Ленфильма" хотят превратить в арт пространство по типу "Новой Голландии"

Легендарную киностудию ждёт трансформация.

Некоторые корпуса и территории киностудии "Ленфильм", которые не задействованы в съёмках, планируют превратить в креативный кластер по примеру "Новой Голландии". Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Инициатором проекта стала девелоперская компания "БС АРТ ДЕВ". Представленная концепция предусматривает строительство квартала с ресторанами, пешеходной улицей, шоурумами дизайнеров и общественными пространствами. Авторы идеи отмечают, что это позволит сохранить творческую составляющую "Ленфильма" и обеспечить студии стабильный доход.

Центральным элементом концепции станет улица Фильмштейна, которая соединит Каменноостровский проспект с внутренними дворами. На ней планируется разместить кофейни, рестораны и магазины с вывесками, выполненными в дореволюционном стиле.

В рамках проекта также рассматривается создание площадок для концертов и фестивалей. На эксплуатируемых крышах некоторых зданий могут появиться дополнительные рестораны.

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"