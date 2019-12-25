В Музее стрит-арта в Петербурге готовят фестиваль-"ренессанс"

"Всё проходит и это пройдёт" – уверяют организаторы.

В конце августа на площадке Музея стрит-арта наступит настоящий "Реннесанс" – именно такую тему для вечеринки выбрали организаторы фестиваля Odyssey. Он состоится 28 августа с 20 часов.

Организаторами отмечается, что тема костюма, с которым можно прийти на вечеринку – это все то, чем славилось это время– "античность, пастельные тона, вызывающее количество золота и серебра, воздушные ткани, [...] блеск куртизанок и мудрость великих учёных".

Подробности – на официальном сайте проекта. 18+

Ранее мы сообщали о том, что на "Ленфильме" представили новое оформление пространства Kino Corner. Piter.tv одним из первых увидел результат работы более десятка художников.

Фото: предоставлено организаторами