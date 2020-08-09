На "Ленфильме" представили новое оформление пространства Kino Corner

Фестиваль стрит-арта и граффити завершен. Piter.tv одним из первых увидел результат работы более десятка художников.

Пространство Kino Corner на территории киностудии "Ленфильм" готовится к своему открытию 16 августа. Piter.tv рассказывал о ходе подготовки Kino Corner к открытию, теперь появилась возможность увидеть итоги закрытого фестиваля граффити и стрит-арта, организованного ранее.

Состоялась премьера нового оформления пространства – стены зданий вокруг будущего культурно-событийного пространства во дворах на Каменноостровском проспекте украсили персонажи из легендарных фильмов киностудии, которых изобразила команда городских уличных художников. В их числе – HOODGRAFFTEAM, Van Gee, Lislub, UrbanFresco и многие другие.

Теперь в одном пространстве соседствуют пиксельные Золушка и Старик Хоттабыч, изображения Фаины Раневской, Шерлока Холмса и Доктора Ватсона, героев "Собачьего сердца" и "Человека-Амфибии" и других персонажей. Команда Олега Лукьянова также оставила своеобразную "пасхалку" на своем полотне. Она связана с портретом одного поэта, закрашенным у его музея в Петербурге совсем недавно.

Отметим, что к своему открытию 16 августа Kino Corner получит свою зеленую зону и сцену, на которой каждый уик-энд до 30 сентября будут выступать артисты. Анонсы предстоящих событий можно узнать в инстаграм-аккаунте проекта и на сайте пространства.

Видео: Piter.tv