На «Ленфильме» показали, как будет выглядеть пространство Kino Corner

Площадь пространства превысит 1200 квадратных метров. Не обойдется без стрит-арта.

Культурно-событийное пространство Kino Corner в Петербурге откроется для посетителей с 16 августа. Как мы рассказывали ранее, часть территории киностудии "Ленфильм" станет общественным пространством, его будут открывать каждую субботу и воскресенье, начиная с 16 августа.

Корреспондент Piter.tv увидел, что происходит на месте сейчас. В эти дни на Петроградской стороне стартовал закрытый фестиваль граффити и стрит-арта. В нем принимают участие более десяти уличных художников, среди которых, например, HOODGRAFFTEAM, Van Gee, Lislub, Urban Fresco и другие. После фестиваля на территории Kino Corner появятся персонажи культовых картин "Ленфильма", изобразить которых по приглашению студии и вызвались художники. Как рассказала Piter.tv куратор проекта Kino Corner Ксения Породько, целью данного фестиваля стала охрана уличного искусства и признание работ художников как арт-объектов.

Помимо стрит-арта украшать пространство будут декорации из культовых фильмов "Золотой коллекции" киностудии. После реставрации к данным объектам сможет прикоснуться каждый посетитель, поскольку они не будут спрятаны за стеклом, как музейные экспонаты. Любой желающий сможет сделать фото в санях из "Снежной королевы" или присесть на скамейку, ставшую декорацией сразу нескольких фильмов.

В период с 16 августа по 30 сентября в рамках Kino Corner пройдут десятки мастер-классов, творческих вечеров, лекций и прочих мероприятий. Анонсы мероприятий будут предоставлять организаторы Kino Corner в Instagram-аккаунте и на сайте проекта.

В каждом "корнере" пространства будут представлены разные кухни мира. Посетители смогут насладится корейской, американской, итальянской, мексиканской и другими кухнями, попробовать мороженное и коктейли.

Главной особенностью Kino Corner организаторы считают дружескую атмосферу, присутствующую при подготовке пространства. Например, киностудия "Ленфильм" бесплатно предоставила для мероприятия старые декорации культовых фильмов и освещение. В свою очередь, во время проведения граффити-фестиваля рестораны поддержали уличных художников обедами и не только ими.

Площадь, отведенная под культурно событийное пространство Kino Corner, составляет около 1200 квадратных метров. Несмотря на то, что первый сезон открытого пространства запланирован до 30 сентября, как обещают организаторы, все желающие смогут насладиться уличным искусством еще и зимой, во время проведения похожего зимнего мероприятия.

Видео: Piter.tv