"Ленфильм" готовит к открытию культурно-событийное пространство KINO CORNER

Открыться пространство на Петроградке может уже 16 августа.

Киностудия "Ленфильм" открывает на Петроградской стороне культурно-событийное пространство KINO CORNER. Об этом сообщили 15 июля на пресс-конференции студии.

Открыться пространство может уже 16 августа с соблюдением всех текущих ограничений, каждые выходные вплоть до 30 сентября на территории обещают проводить мастер-классы, концерты, кинопоказы и спектакли, а также проводить творческие встречи с актерами Петербурга.

Перед открытием фасады KINO CORNER за несколько дней распишут красочными граффити команды городских художников – Hoodgraffteam и Van Gee. Территорию украсят также арт-инсталляциями.

Также стало известно, что открытие культурно-выставочного центра "Ленфильм" отложено до 26 июля.

Фото: Piter.TV