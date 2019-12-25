"Ленфильм" готовит к открытию культурно-событийное пространство KINO CORNER

Киностудия "Ленфильм" открывает на Петроградской стороне культурно-событийное пространство KINO CORNER. Об этом сообщили 15 июля на пресс-конференции студии.
Открыться пространство может уже 16 августа с соблюдением всех текущих ограничений, каждые выходные вплоть до 30 сентября на территории обещают проводить мастер-классы, концерты, кинопоказы и спектакли, а также проводить творческие встречи с актерами Петербурга.
Перед открытием фасады KINO CORNER за несколько дней распишут красочными граффити команды городских художников – Hoodgraffteam и Van Gee. Территорию украсят также арт-инсталляциями.
Также стало известно, что открытие культурно-выставочного центра "Ленфильм" отложено до 26 июля.
Фото: Piter.TV
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