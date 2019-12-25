Открытие культурно-выставочного центра "Ленфильм" отложено до 26 июля

Количество человек в кинозалах и экскурсионных группах сильно уменьшат.

Открытие культурно-выставочного центра (КВЦ) "Ленфильм" отложено до 26 июля. Как сообщили 15 июля на пресс-конференции киностудии, причиной тому стало строгое следование указаниям петербургской администрации по соблюдению мер безопасности по коронавирусу.

В день открытия КВЦ гостям обещают новую программу кинофильмов и экспозиции, одна из которых должна была открыться еще в мае. Выставка посвящена комбинированным съемкам, на ней покажут "Часы Эльсинора" из фильма "Гамлет", замок из "Золушки" и другие уникальные декорации. В планах у киностудии также выставки к юбилеям кинорежиссеров Сергея Васильева и Павла Кадочникова. На пресс-конференции подчеркнули, что в грядущих экскурсиях смогут принимать участие группы до пяти человек, а в кинозале вместимостью 198 человек будут размещать максимум 50 зрителей. Кроме того, как и в других открывшихся учреждениях культуры обязательным останется условия ношения маски и перчаток.

Отмечается, что КВЦ "Ленфильм" в дальнейшем планирует расширяться, уже готовится ремонт помещений для переезда архива студии. Его место займет киноцентр.

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Фото: Piter.TV