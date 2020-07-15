В Петербурге открылся Русский музей: как посетители соблюдают дистанцию

Вход в музей ограничен, а передвижение посетителей регламентировано.

В среду, 15 июля, в Северной столице вновь открыл свои двери для посетителей Русский музей. Корреспондент Piter.TV показал как выглядит первый день работы музея после ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Вход в музей ограничен, а передвижение посетителей регламентировано. Также посетителям рекомендовано соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Также посетители и сотрудники Русского музея обязаны носить средства индивидуальной защиты — одноразовые маски.

Билеты можно приобрести только онлайн и только по сеансам. Отмечается, что пребывание в Русском музее ограничено двумя часами. Также для поддержания санитарно-эпидемиологических норм для посетителей открыты несколько точек для входа и выхода.Отметим, что также руководство музее разработало для гостей специальные маршруты.

Русский музей — первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Он основан в 1895 году в по Указу императора Николая II. Известно, что в настоящий момент коллекция Русского музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пятый день снижается заболеваемость коронавирусом.

Фото и видео:Piter.TV