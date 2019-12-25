В Петербурге пятый день снижается заболеваемость коронавирусом

За последние сутки количество новых выявленных случаев снизилось на 17 заболевших.

В Петербурге наметилась тенденция на снижение заболевших коронавирусом. Пятый день подряд количество новых выявленных случаев становится меньше.

9 июля было зарегистрировано 300 новых случаев COVID-19, 10 июля — 296, 11 июля — 293, 12 июля — 291, 13 июля — 281 и 14 июля — 264 случаев.

Всего с начала пандемии в Северной столице коронавирусом заразились 28 406 человек, из них 1 676 умерли, 21 746 — выздоровели.

Ранее Piter.TV представил графики, на которых видно, как росла смертность в Петербурге в течение первых шести месяцев 2020.

Фото: Piter.TV