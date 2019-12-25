Как коронавирус повлиял на смертность в Петербурге. Инфографика Piter.TV

Как выяснилось ― повлиял значительно. Но чьи данные являются наиболее объективными ― остается под вопросом.

С января по июнь 2020 в Петербурге умерло более 34 тысяч человек. Это на 4 тысячи больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Piter.TV решил наглядно показать, как в Петербурге росло количество летальных случаев в этом году. Как выяснилось, федеральные и региональные данные отличаются.

Piter.TV сравнил смертность в Петербурге за период январь-июнь в 2019-м году и 2020-м году. Она начала заметно расти в мае (6424 случая против 4875). Всего за полгода разница составляет 3915 человек (34 331 умерший против 30 416). При этом 90% смертей так или иначе связаны с коронавирусом, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

До этого в течение четырех месяцев ― с января по мая ― значение сильно не отличалось от данных 2019-го года и составляло чуть больше 5 тысяч умерших в месяц. Отметим, что в начале этого года смертность была даже ниже, чем в прошлом году. В январе на 210 случаев меньше, чем в 2019, в феврале ― на 33 меньше, в марте ― на 22 меньше. Это было до того, как коронавирус пришел в Россию. Несмотря на то, что в марте в Петербурге уже были случаи заболевания COVID-19, смертельный случай был зафиксирован только один. В апреле ситуация изменилась, и смертность стала расти по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно это стало в мае.

На прошлой неделе комитет по делам записи актов гражданского состояния представил статистику по смертности в Петербурге за июнь 2020. Показатель оказался самым высоким за последние 10 лет – 7 106 случаев. В 2016-м он составил 4654, в 2017 – 4900, в 2018 – 4808, в 2019 – 4575. Таким образом, в этом году смертность за июнь повысилась более, чем на 2 тысячи случаев по сравнению с прошлыми годами. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 36%.

Высокую смертность в мае в администрации губернатора города объяснили пиком эпидемии коронавируса. Он пришелся на последнюю неделю мая и первую декаду июня. Количество подтвержденных смертей от COVID-19 начало резко расти 3 июня. Тогда же в комитете по здравоохранению сообщили о переходе на новую методику по формированию отчетов по смертности от вирусной инфекции. В статистику стали входить не только результаты комиссии по летальным исходам, но и оперативные данные по числу медицинских свидетельств о смерти в результате COVID-19 за предыдущие сутки. Если 2 июня стало известно о 10 новых летальных случаях, то 4 июня – о 24. Это также можно объяснить тем, что Комиссия работала с запозданием и в июне рассматривала случаи за май.

Несколько недель назад Северная столица вышла на первое место в России по летальности от коронавируса. По данным на 9 июля, показатель составил 5,7%.

Рост количества умерших от коронавируса еще в мае подтверждают данные Росстата. Согласно им, с диагнозом COVID-19 в Петербурге за последний весенний месяц умерло 1 805 человек. При этом вирусная инфекция была признана основной причиной смерти у 966 человек. В апреле аналогичный показатель составил 166 человек (основная причина смерти) и 354 случаев всего. За апрель и май COVID-19 стал основной причиной у 1 132 человек.

Отметим, что по словам председателя комитета комздрава Дмитрия Лисовца, в июне коронавирус унес жизни 969 человек. Если сложить данные Росстата и данные комитета получается, что количество летальных случаев от COVID-19 с апреля по июнь превысило 2 тысячи случаев, в то время как, по информации оперштаба, на 12 июля оно составляет 1 626 человек. По словам Лисовца, для того, чтобы определить точную причину смерти может уйти около месяца. Это означает, что в ближайшее время количество умерших может продолжать расти.

Также различия есть и в данных по смертности Росстата и комитета по делам ЗАГС. По информации первых, за 5 месяцев 2020-го года в Петербурге скончалось 27 878 человек, а по информации вторых ― 27 225 человек. Разница составляет более 600 человек.

Сейчас Северная столица готовится ко второй волне коронавируса.

Фото: Piter.TV

Инфографика: Евгений Рыбкин / Piter.TV