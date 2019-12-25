Комздрав подвел итоги трех месяцев

Город готовится ко второй волне.

Глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец рассказал, что ожидает медицину в случае, если вторая волна коронавируса наступит. Об этом сообщил 78.ru.

Больницы не должны ожидать сильного прироста заболевших и не работать по основному профилю. Так, если вторая волна не начнется, но количество заболевших будет постепенно увеличиваться, то с пациентами будут работать в Боткинской больнице (для взрослых) и в Филатовской больнице (для детей). Помимо прочего, по мнению представителя комитета, в городе должен быть "быстро мобилизуемый пул стационарных коек". Городские больницы обеспечены шлюзами, санпропускниками, у них есть запас СИЗ и лекарств.

Петербург запланировал возвести новую клинику Госпиталя для ветеранов войн, реконструировать больницы в Колпино и Петродворце. Расширение госпиталя в "Ленэкспо" уже началось.

Лисовец отметил, что вирус пока не побежден: "поэтому приметой времени должны стать новые стандарты индивидуальной защиты и новые правила социального поведения".

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Фото: vk.com/yadonorspb