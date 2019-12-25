Ученые СПбГУ разработали метод расшифровки генома коронавируса

По некоторым данным, с помощью coronaSPAdes удалось восстановить последовательности геномов ранее неизвестных коронавирусов.

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали метод расшифровки генома коронавируса. Как сообщили в пресс-службе вуза, новая разработка получила название coronaSPAdes. Она может помочь собирать геномы РНК-вирусов, и в первую очередь коронавирусов.

По некоторым данным, с помощью coronaSPAdes удалось восстановить последовательности геномов ранее неизвестных коронавирусов.

Проект coronaSPAdes — это специальный режим сборщика SPAdes (Saint Petersburg Assembler), который является флагманским продуктом лаборатории "Центр алгоритмической биотехнологии" СПбГУ. В целом с помощью SPAdes ученые из разных стран анализируют патогены, вызвавшие вспышку Эболы в Конго, лихорадки денге на Суматре, менингита в Гане и др.

Сборщик SPAdes позволяет производить расшифровку геномов живых организмов, включая вирусы. При этом сборка генома похожа на сбор многомиллионного пазла, без геномного сборщика она была бы невозможна.

Ранее Китай обнародовал геном найденного на рынке в Пекине коронавируса.

Фото: pixabay