Китай обнародовал геном найденного на рынке в Пекине коронавируса. Их опубликовал Центр по контролю и профилактики, а также передал их в ВОЗ. Об этом пишут "РИА Новости".
Данные о новом геноме COVID-19 опубликованы в "Государственной системе научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус". Помимо них, обнародована информация об эпидемиологической ситуации на пекинском рынке "Синьфади".
Ранее мы писали, что в Пекине нашли нулевого пациента после второй вспышки коронавируса.
Видео: YouTube/China Beijing TV
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