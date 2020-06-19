Также опубликована информация о ситуации на пекинском рынке "Синьфади".

Китай обнародовал геном найденного на рынке в Пекине коронавируса. Их опубликовал Центр по контролю и профилактики, а также передал их в ВОЗ. Об этом пишут "РИА Новости".

Данные о новом геноме COVID-19 опубликованы в "Государственной системе научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус". Помимо них, обнародована информация об эпидемиологической ситуации на пекинском рынке "Синьфади".

Ранее мы писали, что в Пекине нашли нулевого пациента после второй вспышки коронавируса.

Видео: YouTube/China Beijing TV