Зараженному 52 года и он посещал рынок "Синьфади", чтобы купить рыбу для детей.

В Пекине нашли нулевого пациента после второй вспышки коронавируса. Об этом рассказали журналисты из Daily Mail. Эксперты определили, что первым инфицированным человеком во время второго очага COVID-19 в столице Китая стал 52-летний местный житель. Он посетил рынок "Синьфади", чтобы купить детям рыбу. Он посещал это место в начале июня.

Напомним, что пекинские власти полагают, что коронавирус начал распространяться именно с рынка "Синьфади" на юге города. Управляющий рынка заявил, что инфекцию нашли на разделочной доске, которая использовалась для нарезки импортного лосося.

Ранее заместитель главы Комитета по транспорту Жун Цзюнь объявил о том, что с 19 июня Пекин приостанавливает все пассажирские перевозки с другими регионами Китая. Город временно закрыт из-за новой вспышки инфекции.

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Фото: YouTube/China Beijing TV