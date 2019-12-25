Китайские ученые выяснили, как коронавирус реагирует на влажность

В КНР выяснили способность инфекции, о которой ранее не догадывались.

Китайские ученые выяснили, как коронавирус реагирует на влажную погоду. Исследователи определили, что инфекция способна "скрываться" в тенистой и влажной среде, но после - вность активно начать заражение. Информацией с журналистами поделился глава центра по контролю и профилактике заболеваний Китайской академии наук Гао Фу.

Вирус скрывается в тенистой, влажной, относительно загрязненной окружающей среде, чего мы себе не представляли, после определенного времени он внезапно появляется Гао Фу, китайский академик

Специалист предположил, что новая вспышка инфекции могла начать распространяться в Пекине не в конце мая-начале июня, а месяцем ранее. Это связано с тем, что COVID-19 заражает большое число бессимптомных носителей. У многих пациентов болезнь переносится в легкой форме.

Напомним, что властям Пекина пришлось закрыть оптовый рынок "Синьфади" с 13 июня из-за коронавируса. Эпидемиологи определили, что инфекция находилась на разделочной доске импортированного лосося.

В Шанхае отправят на карантин прибывающих из районов повышенного риска.