Еще один китайский город ввел военное положение из-за коронавируса. На официальном сайте правительства города Баодин, расположенного в провинции Хэбэй, размещена соответствующая информация. Власти заметили, что режим введен из-за вспышки инфицирования COVID-19 на территории соседнего Пекина.
Местные чиновники рассказали, что Баодин как можно скорее запустит "механизм военного времени", чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Правительство советует местным жителям проявлять бдительность из-за близкого расположения пекина.
Если у вас повышена температура, если вы чувствуете усталость (...) и другие симптомы, следует обратиться ко врачу
заявление местных властей
Напомним, что Баодин находится в 140 км от Пекина. В городе проживает более 11 миллионов человек.
В Пекине заявили о риске эпидемии из-за вспышки коронавируса на рынке.
Видео: YouTube / 新唐人亞太電視台NTDAPTV
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