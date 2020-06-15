Режим введен в Баодине.

Еще один китайский город ввел военное положение из-за коронавируса. На официальном сайте правительства города Баодин, расположенного в провинции Хэбэй, размещена соответствующая информация. Власти заметили, что режим введен из-за вспышки инфицирования COVID-19 на территории соседнего Пекина.

Местные чиновники рассказали, что Баодин как можно скорее запустит "механизм военного времени", чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Правительство советует местным жителям проявлять бдительность из-за близкого расположения пекина.

Если у вас повышена температура, если вы чувствуете усталость (...) и другие симптомы, следует обратиться ко врачу заявление местных властей

Напомним, что Баодин находится в 140 км от Пекина. В городе проживает более 11 миллионов человек.

В Пекине заявили о риске эпидемии из-за вспышки коронавируса на рынке.

Видео: YouTube / 新唐人亞太電視台NTDAPTV