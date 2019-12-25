В Пекине заявили о риске эпидемии из-за вспышки коронавируса на рынке

На 14 июня в Пекине провели 76 499 тестов на коронавирус.

В Пекине заявили о риске эпидемии из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке. Об этом рассказал глава пресс-службы городского правительства Сюй Хэцзянь.

По его словам, из-за вспышки новой коронавирусной инфекции в столице Китая очень большой риск распространения COVID-19.

Председатель правительства города уже заявил, что власти проведут эпидемиологическое расследование на рынке. Будут тщательно изучены и соседние районы, выявлен источник вируса, начнётся массовое тестирование населения.

На 14 июня в Пекине провели 76 499 тестов на коронавирус — 59 из них дали положительный результат.

Ранее Пекин назвал доклад США об отсутствии свободы религии в Китае лицемерием.