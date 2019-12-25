В МИД КНР считают, что США вмешивается во внутренние дела страны.

Пекин назвал доклад США об отсутствии свободы религии в Китае лицемерием. Об этом во время брифинга с журналистами рассказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Чиновница уверена, что Америка живет по двойным стандартам.

Ранее государственный секретарь Майк Помпео заявил в ежегодном докладе о том, что Китай преследует верующих. По его словам, коммунистическая партия КНР требует от всех религиозных лидеров подчинения, а также внесения коммунистических догм в свою практику. Политик обвинил Китай в массовых задержаниях уйгуров в Синьцзяне, преследованиях тибетских буддистов, членов секты "Фалуньгун".

Содержание этого доклада касательно Китая и заявления Помпео не учитывают фактов, полно идеологических предрассудков, безудержного очернения политики ЦК Хуа Чуньин, официальный представитель МИД Китая

Чиновница добавила, что США грубо вмешиваются во внутреннюю политику КНР. Пекин выступает против данного воздействия со стороны Вашингтона.

Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией.