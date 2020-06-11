Китай назвал доклад ЕС о дезинформации распространением лжи

Сами обвинения против КНР в МИД считают ложной информацией.

Китай назвал доклад Евросоюза о дезинформации распространением лжи. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во время брифинга с журналистами. Чиновник заметил, что подобные сведения не соответствуют действительности, а обвинение в отношении КНР само по себе является дезинформацией.

В этом 16-страничном докладе, ЕС совершенно очевидно во многих местах избегает фактов, но при этом специально упоминает Китай Хуа Чуньин, официальный представитель МИД Китая

Напомним, что 10 июня ЕС распространил доклад о том, что Россия и Китай публикуют недостоверные сведения о пандемии COVID-19. В связи с этим Евросоюз предлагает усилить борьбу с дезинформацией.

Хуа Чуньин добавила, что людям без предубеждений очевидно то, кто на самом деле занимается дезинформацией населения.

Евросоюз снова обвинил Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе.

Видео: YouTube / European Commission