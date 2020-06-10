Члены Евросоюза намерены усилить борьбу с дезинформацией.

Евросоюз снова обвинил Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе. Об этом говорится в документе Еврокомиссии.

В документе сказано о рисках, которые в период кризиса ЕС требуют усиленной работы по информированию граждан для противостояния дезинформации. В заявлении Еврокомиссии сказано, что подобные недостоверные материалы ежедневно набирают миллионы просмотров.

Иностранные действующие лица и некоторые страны, в частности Россия и Китай, осуществляли операции по распространению влияния и кампании по дезинформации, нацеленные на ЕС, соседние страны и другие регионы мира. - сказано в документе Еврокомиссии

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла данные Еврокомиссии. Она заявила, что Россия не причастна к распространению недостоверных сведений о пандемии коронавируса.

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