Шаргородская подчеркнула, что это позиция защиты и далее никаких комментариев не последует.

Адвокаты Ефремова решили больше не общаться с прессой. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на его адвоката Елизавету Шаргородскую.

Представитель российского актёра в суде попросила прессу "дать следствию свободно и спокойно со всем разобраться". Она заверила, что как только ситуация прояснится, они с Ефремовым прокомментируют сложившуюся ситуацию. До этого с прессой на связь выходил представляющий актёра Виталий Чернышев. Однако, он не присутствовал в зале суда в момент избрания меры пресечения заслуженному артисту.

Накануне глава пресс-службы управления ФСИН по Москве Сергей Цыганов озвучил основные условия домашнего ареста Михаила Ефремова. Известно, что актёр не сможет покидать место жительства. Также ему запрещено пользоваться Интернетом и средствами связи. За выполнением ограничений будет следить региональная прокуратура.

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