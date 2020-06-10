Актеру запрещено пользоваться Интернетом, телефоном и общаться со СМИ.

Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова. Об этом журналистам "Москвы" рассказал глава пресс-службы управления ФСИН по региону Сергей Цыганков.

Специалист объяснил, что согласно постановлению суда артисту, который проходит фигурантом по уголовному делу из-за смертельного ДТП, запрещено покидать место жительства. Под запретом также находится общение со СМИ, использование средств связи и Интернета, отправка корреспонденции. Михаилу Ефремову разрешили общаться с близкими родственниками, следователями, адвокатами и представителями ФСИН. По данным Цыганкова, следить за местонахождением артиста будут "технические средства контроля".

Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил автомобильную аварию на Смоленской площади. Актер находился за рулем Jeep Grand Cherokee в нетрезвом состоянии. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой". Водитель последней машины был госпитализирован с травмами. Позже он скончался в больнице.

В настоящее время Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы по уголовной статье. До 9 августа он будет находиться под домашним арестом.

Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова полицией.

Видео: Telegram/ 112